ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بالبحيرة، حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1000 لتر سولار بأحد العهد غير المرخصة بمركز حوش عيسى، تم تجميعها لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 300 عبوة أدوات تجميل منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة المختصة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على السلع المدعمة، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيها.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملات تموينية مكبرة على محطات الوقود .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 ألف لتر سولار وبنزين بأحد العهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور، وتم تجميعه من السوق السوداء لإعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.