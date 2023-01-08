ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر ومخالفات لـ 4 بقالين تموينيين في الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية برئاسته وعضوية مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ضمت اشرف شرف والسعودى عبد الحميد ومحمد صلاح بالتنسيق مع المحاسب محمد النجار مدير مكتب تموين اول المحلة وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة لتفقد الحالة التموينية بثان المحلة ومتابعة المحلات العامة والتأكد من التزامهم بالإعلان عن أسعار المنتجات الخاصة بهم.

وكذلك فحص شكاوى المواطنين الواردة للمديرية بدائرة ثان المحلة أسفر المرور عن ضبط محل بقالة تموينية قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 11000 جنيها بما يعادل عدد 36 كرتونة زيت تموينى مدعم بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما تم ضبط محل بقالة تموينية بثان المحلة لحيازته عدد 50 كرتونة زيت طعام بداخل كل كرتونة عدد 12 زجاجة مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 وضبط محل بقالة تموينية بثان المحلة لحيازته عدد 50 صفيحة سمنة زنة 11 كجم للصفيحة مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017.

وضبط ثلاجة لحوم لحيازة 2 طن لحوم مجمدة مستوردة مجهولة المصدر بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 وتحرير عدد 13 محضرا لعدم إعلان عن الأسعار للمحلات العامة ومحلات المواد الغذائية، تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.