اليوم السابع
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الأحد، 08 يناير 2023 03:48 م
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ضبط مالك فندق مغلق فى البحر الأحمر بسبب اعتدائه على شخصين

الأحد، 08 يناير 2023 03:24 م
ضبط مالك فندق مغلق فى البحر الأحمر بسبب اعتدائه على شخصين حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة التعدى على اثنين من مسئولى أحد الفنادق المغلقة "بدون نزلاء" بالبحر الأحمر، فى إطار ما تبلغ لإدارة شرطة سياحة وآثار جنوب البحر الأحمر، بمديرية أمن البحر الأحمر، من اثنين من المسئولين بأحد الفنادق بمنطقة مرسى علم "مغلق إدارياً لعدم استيفاء اشتراطات التراخيص" (بدون نزلاء)، بقيام مالك الفندق وآخرين بالتعدى عليهما بالضرب، إثر خلافات سابقة بينه وبين أحد مستأجرى الفندق.

تم ضبط (مالك الفندق - مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (طبنجة – 2 خزينه – عدد من الطلقات)، وبصحبته (6 أشخاص آخرين) وبحوزتهم أسلحة بيضاء.. وبسؤال الشاكيين قررا بقيام مالك الفندق والآخرين بالتعدى عليهما بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين الشركة المستأجرة للفندق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


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