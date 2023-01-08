صحة الوادى الجديد: علاج 535 حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ، عن تنفيذ القافلة الطبية المجانية بقرى شرق بولاق بالخارجة، تنهي عملها على مدار يومين، بتوقيع الكشف الطبي على (535) حالة، وإحالة (8) حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية وتلقّي الخدمات الطبية بالمجان، وذلك ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرعاية المواطنين بالمناطق النائية وتقديم الخدمات الطبيةاللائقة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أعلنت مؤخراً عن الانتهاء من تنفيذ القافلة الطبية المجانية بقرية الجزائر في مركز الخارجة بالوادي الجديد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والاكثر احتياجا على مستوى مراكز وقرى المحافظة .

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن أعمال القافلة انتهت من توقيع الكشف الطبي على 574 حالة مرضية من المواطنين فى حوالى 11 تخصص طبى تضمن نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتم توفير كل الأدوية التى تصرف للمرضى بالمجان.

وأضاف محروس، أن قوافل حياه كريمة الطبية تأتي في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في مناطق الوادي الجديد لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، حيث يتم تنفيذها في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.