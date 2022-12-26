علاج 547 حالة مرضية ضمن مبادرة حياة كريمة فى إحدى قرى الفرافرة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ القافلة الطبية المجانية بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، والتى نفذت عملها على مدار يومين بتوقيع الكشف الطبي على (547) حالة، وإحالة (11) حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية، وتلقي جميع الخدمات الطبية بالمجان، وذلك ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرعاية المواطنين بالمناطق النائية، وتقديم الخدمات الطبية اللائقة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وكانت قوافل حياه كريمه، أعلنت مؤخراً الانتهاء أيضاً من تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "صنعاء" بمركز الخارجة، حيث أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 384 مواطنًا، لخدمة سكان قرى " صنعاء" بمركز الخارجة والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، الجراحة، الجلدية، الأطفال، النساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وتم تحويل 4 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

واضاف مدير الصحة بالوادى الجديد، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.