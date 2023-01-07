انتشار فرق طبية أمام الكنائس والمنتزهات خلال احتفالات عيد الميلاد بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استمرار حالة رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى مراكز المحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وضمن خطة المحافظة لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم انتشار الفرق الطبية أمام الكنائس والمنتزهات، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المراكز، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، لتجهيز عيادات متنقلة للتأمين الطبي، تتمركز بالقرب من الكنائس والمنتزهات وأماكن التجمعات وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض.

وأضاف "النادي" انه تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحي، مؤكداً على استمرار أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية الصحة على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد وكيل الوزارة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وزيادة اعداد الاطقم الطبية، بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، مشدداً على تكثيف المرور على منافذ تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة الى تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

هذا وقد استقبل الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، الدكتورة مها أحمد بالمكتب الاعلامي للسيد الدكتور وزير الصحة، وذلك لمتابعة حالة رفع درجة الاستعداد والتامين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حيث تمت متابعة التأمين الطبي بالكنائس والمنتزهات والاماكن العامة بالإضافة الى تقديم تهنئة وزارة الصحة وتقديم هدايا للمواطنين والأطفال.



انتشار الفرق الطبية أمام الكنائس والمنتزهات (2)



انتشار الفرق الطبية أمام الكنائس والمنتزهات (3)