صحة الشرقية: 2.3 مليون مواطن يستفيدون من الخدمات الطبية بالحملات القومية

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائى والثنائى، وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمى.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة فى الحملات القومية، قامت بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم أكثر من 2.3 مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام 2022، حيث نجحت الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم مليون 203 آلاف و316 طفلا بنسبة تغطية بلغت 102%، بينما تمكنت الفرق الطبية المشاركة بحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائى من تطعيم 337 ألفا و470 طالبا بنسبة تغطية قاربت 99%، وتطعيم 276 ألفا و102 طالب بالطعم الثنائى بنسبة تغطية 99%.

هذا وقدمت حملة حقك تنظمى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 473 ألفا و654 منتفعة على أربعة مراحل خلال العام، حيث بلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة 355 ألف و851 سيدة، بالإضافة لفحص 279 ألفا و77 سيدة بالأشعة فوق الصوتية، بجانب الكشف الطبى فى تخصصات الأطفال والنساء والباطنية.

وأكد "مسعود" على استمرار تقديم الخدمات الصحية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، بجانب خدمة التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدماً الشكر لإدارة الطب الوقائى، وإدارة تنظيم الأسرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة فى الحملات القومية، وجميع القائمين على هذا العمل نظراً لجهودهم المبذولة فى خدمة المواطنين.