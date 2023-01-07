الكشف على 1083 مواطنا بقافلة في كفر شكر و5 قوافل متنقلة أمام الكنائس.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، إن محافظة القليوبية تشهد اهتماماً كبيراً في مجال تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية، لذا وتزامناً مع احتفالات عيد ميلاد المسيح عليه السلام، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تم إطلاق عيادات القوافل العلاجية حول الكنائس الكبرى وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها أثناء فترة الاحتفالات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له، أنه تم إطلاق 5 قوافل طبية حول كل من "كنيسة مار جرجس بكلية الزراعة بشبرا، وكنيسة العذراء بمسطرد، وكنيسة مار بولس بشبرا، وكنسة ماريوحنا ببهتيم، والعذراء بمدينة بنها"، حيث تم تقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني لمرتادي تلك الكنائس وللمواطنين من سكان المنطقة، وتفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحي، كذلك لتقديم خدمات الإسعاف الأولى في حالات الطوارئ.

كما أكد الخطيب، على انطلاق قافلة طبية بقرية الصفين بكفر شكر تردد عليها 1083 مواطنا في مستهل خطة عام 2023، حيث كشفت مديرية الصحة بالقليوبية عن نتائج القافلة التي انطلقت الجمعة، واستمرت حتى اليوم السبت، بقرية الصفين بمركز كفر شكر، حيث يأتي ذلك ضمن سلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعاً بقرى المحافظة وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتتضمن كافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة العادية x-ray والتليفزيونية (السونار).

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية بالقليوبية، أن تلك القافلة، تردد عليها 1083 مواطنا، تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، وتحويل 8 حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد حالة، هذا إلى جانب إجراء 84 تحليلا معمليا وفحص 19 حالة بالأشعة والسونار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والهادفة إلى العناية بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين في القرى وتوصيل الخدمة الطبية والصحية والعلاجية لكافة المواطنين.