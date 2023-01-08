صحة الإسكندرية: استقبال 1291 شكوى ضمن مشروع تكامل ودمج خدمات المواطنين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية ، عن استكمال متابعة تنفيذ مشروع تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمنشآت الصحية بالإسكندرية ، طبقا لتعليمات الدكتورة أميرة طهي وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية ، وتحت إشراف عام الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة ، أنه تم استقبال عدد 1291 مريض بمكاتب تقديم الخدمة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، مند بداية المشروع باول ديسمبر الماضى ، وتصدرت مستشفى الجمهورية و راس التين و اطفال الرمل أعلى نسبة تفاعل للمرضى مع المنظومة لتلافى اسباب الشكاوى.

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد، أن المشروع يهدف إلى التيسير على المواطنين فى حالة وجود أى عائق أو شكوى أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفيات بمتابعة، وان هيكل المشروع يتكون من إدارات المستشفيات والجودة والخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية ، وفرق تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمستشفيات.

وأوضحت وكيل المديرية ، أنه تم تكليف الدكتورة بسمه يوسف كمنسق العام للمنظومة بالمديرية، وقد تم تفعيل المنظومة بمستشفيات وزارة الصحة الغير تابعة للمديرية بتردد 97 مريض باول اسبوع لها من بداية شهر يناير، وكذلك تم تفعيل المنظومة بوحدات ومكاتب الصحة التابعة لإدارة الطب الوقائى بالمديرية، بتنسيق الدكتورة شروق احمد بتردد 209 حالة بالاسبوع الاول من تفعيل المنظومة بالوحدات .

وأشارات وكيل المديرية ، أن فريق المشروع يستقبل المواطنين وتلقى شكاواهم ويقوم بالعمل على حلها مع تسجيل كل ذلك فى سجل خاص ، كما يقوم الفريق بعمل استبيانات عشوائية للوقوف على مدى رضاء المواطنين ، مشيرة أنه تم توزيع زى خاص على أعضاء الفريق بكل مستشفى, كما تم تكريم الاخصائى الاول المثالى لعام 2022 خلال الاجتماع الدورى لهم ، بقيادة نجلاء صبره مديره إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية فحصل على التكريم كلا من اخصائى مستشفى الحميات والعوضى وكوم الشقافة و اخصائى منطقة المنتزة وأخصائي وحدة طب اسرة حجر النواتية.