اليوم السابع
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الأحد، 08 يناير 2023 02:03 م
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سوق على مهلك.. المرور تحرر 11 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق

الأحد، 08 يناير 2023 12:00 م
سوق على مهلك.. المرور تحرر 11 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (51677) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (11728) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (282) مخالفة السير بدون تراخيص، و(8) دراجات نارية مخالفة، و(22) مخالفة موقف عشوائى، و(24) مخالفات شروط الترخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.


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