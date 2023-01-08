سفارة مصر بمسقط تشارك فى احتفالات عيد القيامة المجيد.. صور

كتب - محمد سعد

شارك السفير خالد راضى سفير مصر لدى سلطنة عُمان، وأعضاء السفارة المصرية بمسقط مساء أمس، في احتفالات الكنيسة القبطية بمسقط بعيد القيامة المجيد، بحضور ومشاركة رفيعة المستوى، وسط أجواء احتفالية عامرة بالمحبة والتآخى.

وحرص السفير خالد راضي على حضور احتفال الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد، ومشاركة وتهنئة أبناء الجالية المصرية الأقباط بعيدهم، انطلاقا من وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وتأكيداً على ما تتطلبه رفعة مصر من تضافر جميع أطياف المجتمع.



قداس عيد الميلاد بمسقط

واستقبل الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عُمان مساء أمس السفير المصرى والحضور، وألقى كلمة رحب فيها بجميع الحضور وتحدث عن أجواء المحبة والتسامح، بين الجميع والمصير الواحد المشترك.

وتقدم الأب سوريال بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى متمنياً له ولمصر الخير والتقدم وأن يعم الأمن والسلام على مصر وأن يحفظها من كل شر، وسط التطور الكبير الذى يشهده الجميع.

وهنأ الاب سوريال أبناء الجالية المصرية فى السلطنة بعيد القيامه المجيد مشيداً بروح الإخاء والمودة التى تجمع بينهم جميعاً مسلمين ومسيحيين.



قداس عيد الميلاد

وتقدم بالشكر للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على رعايته الكريمة لأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عُمان ، ونقل إلى أبناء الجالية تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تهنئته التى بعث بها لأقباط مصر فى مسقط، وشكر وزير الأوقاف و"الشئون الدينية" العمانى، وشرطة عمان السلطانية على حسن تعاونهم الدائم.

وفي كلمته قدم السفير خالد راضي التهنئة للجالية المصرية بمناسبة عيد القيامه المجيد، ونقل رسالة التهنئة التى بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكنيسة وأبناء الجالية المصرية فى السلطنة.

وهنأ السفير خالد راضى الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مسقط وأبناء الجالية الأقباط ، ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أبناء الجالية المصرية لإخوانهم بمناسبة عيد القيامه المجيد .

وأشاد السفير المصري بروح التعاون والإخاء والمودة التى تجمع بين أبناء الجالية المصرية بالسلطنة من المسلمين والمسيحيين، والتلاحم والتعاون بين جميع أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان ممثلة فى الكنيسة والمسجد والقساوسة والشيوخ وكل أفراد الجالية.

وحرص عدد كبير من المصريين- أقباطا ومسلمين على المشاركة معا فى الاحتفال بعيد القيامه المجيد، حيث سادت الاحتفالات دعوات الخير والتسامح بين الجميع، فى مشهد وطنى حافل بمشاعر الحب والإخاء بين أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان.

حضر الاحتفال المستشار السياسي تامر صالح والمستشار خالد سالم وأعضاء السفارة المصرية، والملحق العسكرى العقيد أ.ح رامي عبدالوهاب النجار، ورئيس واعضاء مجلس ادارة نادي الجاليه المصريه والمدرسة المصرية بمسقط. والمستشار محمد يوسف والشيخ احمد خشبه، ولفيف من رموز الجالية المصرية، والكنيسة القبطية المصرية بمسقط.