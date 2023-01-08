اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سريلانكا وتايلاند تعقدان جولة ثالثة من محادثات التجارة الحرة غدا

الأحد، 08 يناير 2023 05:00 ص
سريلانكا وتايلاند تعقدان جولة ثالثة من محادثات التجارة الحرة غدا سريلانكا
اش ا

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تعقد سريلانكا وتايلاند الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين؛ حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية بينهما حاليا 550 مليون دولار أمريكي.
 
وقال كبير المفاوضين السريلانكيين بشأن اتفاقيات التجارة الدولية ويراسينج - لصحيفة (ديلي ميرور) السريلانكية - إن سريلانكا تصدر ما قيمته حوالي 50 مليون دولار، وخلال الجولة القادمة من المفاوضات، ستبحث عن طرق ووسائل لزيادة سبل الاستثمار من تايلاند في مجالات مثل قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
 
وأضاف "نحن بحاجة إلى جذب استثمارات من تايلاند لزيادة الإنتاج"، مؤكدا الحاجة إلى زيادة سلة منتجات التصدير إلى تايلاند.
 
ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات التجارة الحرة مع الهند والصين - أكبر شريكين تجاريين لسريلانكا - خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، بهدف تحسين التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمار للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سريلانكا.

سريلانكا

اتفاقة التجارة الحرة

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