اليوم السابع
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زراعة حقول إرشادية على مصاطب لتوفير المياه وحصر الأراضي إلكترونيا بكفر الشيخ

الأحد، 08 يناير 2023 04:00 ص
زراعة حقول إرشادية على مصاطب لتوفير المياه وحصر الأراضي إلكترونيا بكفر الشيخ الدكتور ناجح فوزي غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من زراعة 200 ألف فدان قمح، بقرى ومراكز المحافظة، و100 ألف فدان بنجر، وهما المستهدف من زراعتها  من مساحات، مؤكداً أن يجرى الآن حصر الزراعات والأراضي  الكترونياً، من خلال الجي بي إس، وصور الأقمار الصناعية، لتكون عملية الحصر دقيقة.

 

وأضاف وكيل وزارة زراعة كفر الشيخ، لـ " اليوم السابع"، تتم عملية علاج زراعات البنجر من خلال التخلص من الحشائش النجيلية والعريضة، حتى لا تؤثر على انتاجية المحصول وعلى المحصول، مؤكداً أنه بناء على تعليمات السيد قصير، وزير الزراعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم زراعة حقل إرشادي على مصاطب في كل جمعية زراعية ، لتوفير المياه وترشيدها وإعطاء انتاجية عالية، كما تم توفير كمية كافية من التقاوي عالية الإنتاج من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بتوفير جميع أنواع أصناف التقاوي عالية الإنتاجية، ومقاومة الأراضى، ومنها قمح سخا ،95 وجيزا 171، وتقوم المديرية ممثلة في جهاز الإرشاد الزراعي بعمل مرور دوري بالاشتراك مع المكافحة القلية، للاطمئنان على حالة الزراعات بالحقول وتنفيذ مجموع من الندوات الارشادية التي يشترك فيها الارشاد والمكافحة والانتاج الحيواني بنقل توصيات الفنية المحتفلة حسب طبيعة المكان سواء انتاج حيواني او نباتي.

 

وأكد غربية، كما تقوم المديرية ممثلة في إدارة التعاون الزراعي والشئون الزراعي بمتابعة الأسمدة وتوفيرها والتعامل بالكارت الذكي داخل المحافظة ، وتم توفير 220 ألف كارت فلاح، كما تقوم المديرية بحملات للرقابة على المبيدات في المحال لضمان جودة المبيدات المتداولة حتى لا تؤثر على المحصول والصحة العامة، وعدم السماح للمحال الغير مرخصة بالاتجار.


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