اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:21 ص
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زراعة 200 ألف فدان قمح و95 ألف فدان بنجر وتنفيذ مدارس حقلية بكفر الشيخ

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:00 ص
زراعة 200 ألف فدان قمح و95 ألف فدان بنجر وتنفيذ مدارس حقلية بكفر الشيخ جانب من المدارس الحقلية وتنفيذها بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تمت زراعة 200 ألف فدان قمح، حتى الآن بمراكز المحافظة، من المستهدف 217 ألف فدان، وتشهد قرى مراكز المحافظة حملات توعية ضد الحشائش العريضة والنجيلية بالتنسيق مع الحملة القومية للنهوض بالقمح ومركز البحوث.

وأضاف غربية، لـ"اليوم السابع"، أنه تمت زراعة 95 ألف فدان بنجر حتى تاريخه ومستهدف 100 ألف فدان، مؤكداً أن الإدارات الزراعية تنظم ندوات توعية، لزراعة القمح وترشيد استخدام المياه لزيادة الإنتاج والمحافظة على التربة وذلك بحضور مسئولين مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية بالإدارة المركزية والإرشاد الزراعى وجهاز تحسين الأراضى.

وقال غربية إن قرى محافظة كفر الشيخ تشهد تنفيذ المدارس الحقلية الخاصة بمحصول القمح تحت رعاية مشروع ترشيد استخدام مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Giz ووحدة تطوير الرى الحقلى بمتابعة الإدارة المركزية للإرشاد وبإشراف وتنفيذ الإرشاد الزراعى بكفر الشيخ، للنهوض بإنتاجية محصول القمح والتأكيد على ضرورة تنفيذ العمليات الزراعية والتوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات.

وأكد غربية كما تشهد قرى مراكز المحافظة عقد ندوات إرشادية لفريق قسم الإرشاد الزراعى بالإدارات الزراعية عن المعاملات الزراعية المثلى لمحصول القمح، والاهتمام بالعمليات الزراعية فى هذا الوقت من عمر النبات، مؤكداً أنه تم تنظم مديرية الزراعة من خلال الإدارات الزراعية بالمراكز والمدن ، حملات للمرور على زراعات البنجر والقمح والبرسيم وذلك في وجود المهندسين المتخصصين ومفتش المكافحة، لضمان عدم اصابة المحاصيل بالأمراض.

وأكد غربية أنه تم تنفيذ ندوة تنشيطية لمديري الجمعيات التابعة للإدارة الزراعية بمركز مطوبس في وجود مدير الادارة، المهندس محمد أبو حسين، ورئيس قسم المكافحة، المهندس عبدالله عبد الرشيد، ومسؤول القوارض، للاستعداد اللازمة للحملة تحزيم زراعات القمح ضد الفئران القادمة والاحتياطات اللازمة لنجاح الحملة، كما تم عمل ندوة حقلية للمزارعين بزمام جمعية ابيانه للتوعية بأهمية التخلص من المخلفات الزراعية كقش الأرز وتبن القمح أو تخزينهم بطريقه جيدة في أجران الحقول.

التوعيةى للمزاراعات في الحقول بحصول القمح
التوعية للمزاراعات في الحقول بحصول القمح

 

جانب من المدارس الحقلية وتنفيذها بكفر الشيخ
جانب من المدارس الحقلية وتنفيذها بكفر الشيخ

 

مدارس حقلية بقرى كفر الشيخ
مدارس حقلية بقرى كفر الشيخ

 

ندوات ارشادية بالقرى
ندوات ارشادية بالقرى

 

 


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