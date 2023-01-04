فى أول زيارة خارجية بعد انتخابه رئيسا للبرازيل.. دا سيلفا يزور الأرجنتين نهاية يناير

وذكر مصدر رئاسي برازيلي، وفقا لراديو مونت كارلو الدولي، اليوم الأربعاء، أن دا سيلفا سيسافر إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والتي تُعقد يومي 23 و24 يناير الجاري.

وأضاف المصدر أنّ الزيارة الخارجية الثانية للولا ستكون إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لكنّ موعد هذه القمّة "لم يحدّد بعد".

ومن المقرّر، أن يزور لولا الصين، الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، وستتمّ هذه الزيارة بعد مارس المقبل.. وسيزور الرئيس البرازيلي البرتغال من 22 ولغاية 25 أبريل.