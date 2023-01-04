اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فى أول زيارة خارجية بعد انتخابه رئيسا للبرازيل.. دا سيلفا يزور الأرجنتين نهاية يناير

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:05 ص
فى أول زيارة خارجية بعد انتخابه رئيسا للبرازيل.. دا سيلفا يزور الأرجنتين نهاية يناير الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أ.ش.أ

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يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زيارة الأرجنتين في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، نهاية شهر يناير الحالي على أن تكون زيارته الثانية إلى الولايات المتّحدة.

وذكر مصدر رئاسي برازيلي، وفقا لراديو مونت كارلو الدولي، اليوم الأربعاء، أن دا سيلفا سيسافر إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والتي تُعقد يومي 23 و24 يناير الجاري.

وأضاف المصدر أنّ الزيارة الخارجية الثانية للولا ستكون إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لكنّ موعد هذه القمّة "لم يحدّد بعد".

ومن المقرّر، أن يزور لولا الصين، الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، وستتمّ هذه الزيارة بعد مارس المقبل.. وسيزور الرئيس البرازيلي البرتغال من 22 ولغاية 25 أبريل.

 


لولا دا سيلفا

البرازيل

الارجنتين

بوينس آيرس

أمريكا اللاتينية



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