حى الدقى يقود عمليات رفع مياه الأمطار بشارع ثروت ومطلع محور صفط اللبن

كتبت - مرام محمد

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بالجيزة، عمليات شفط تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور بشارع ثروت مطلع كوبريمحور صفط اللبن، حيث تشهد مراكز ومدن المحافظة الآن سقوط أمطار غزيرة ورعدية وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

ورفع حي الدقي درجة الاستعداد القصوى، مع أخذ الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، لمواجهة تجمعات مياه الأمطارالمحتملة، وفقا لتقرير الأرصاد الجوية، وذلك من خلال الاستباق بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار، وكذا المراجعة الدورية لطلمبات رفع مياهالأنفاق، والتأكد من صلاحيتها والارتكاز بـ11 سيارة شفط في الأماكن الحيوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونشر الحي سيارات شفط مياه الأمطار بشارع التحرير أمام مركز البحوث، وميدان الجلاء، وشارع وزارة الزراعة أمام المصل واللقاح،وشارع جامعة الدول العربية أمام مسجد مصطفى محمود، وشارع ثروت أمام حديقة الأورمان، وشارع ثروت قبل مطلع الكوبري.

وتشهد عدة مناطق متفرقة الآن من القاهرة والجيزة والقليوبية، أمطار غزيرة ورعدية ، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار تتساقطالآن على (شرق القاهرة عند مدينتي والتجمع وبدر ورحاب ومدينة نصر) الجيزة والسادس من أكتوبر وحلوان، كما تتعرض بعض المحافظاتلسقوط الأمطار أيضًا (المنوفيه ودمياط وبورسعيد والغريبه والبحيرة والشرقية)، وتستمر فرص الامطار.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن السحب الرعدية تؤثر على مناطق من شمال الوجهالبحرى (البحيرة) والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪ ، وأمطار متوسطةبنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحلالشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفةإلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد.