اليوم السابع
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الأحد، 08 يناير 2023 08:33 م
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تلاميذ قرية دنديل ببنى سويف داخل كنيسة العذراء بعزبة شنودة للتهنئة بعيد الميلاد

الأحد، 08 يناير 2023 08:30 م
تلاميذ قرية دنديل ببنى سويف داخل كنيسة العذراء بعزبة شنودة للتهنئة بعيد الميلاد تلاميذ قرية دنديل ببنى سويف داخل كنيسة العذراء بعزبة شنودة
بنى سويف- هانى فتحى

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قدم تلاميذ مدرسة دنديل الابتدائية 2 بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، التهنئة للأخوة المسيحيين بعزبة شنوده التابعة لمجلس قروى دنديل، وبصحبتهم مدير المدرسة عدلى محمد ووكيل المدرسة عطية عباس ومسئول التطوير بالمدرسة أحمد أبوزيد الطيب.

واستقبل التلاميذ داخل الكنيسة القس ميساك ميخائيل راعى كنيسة السيدة العذراء بعزبة شنودة، وبحضور بعض القيادات الطبيعية من أبناء القرية منهم حشمت عطا الله، رفعت عريان، وجاد صادق بالمعاش، مدحت حشمت عطاالله مدير إدارة بتضامن ناصر، وجمع غفير من أبناء العزبة ، وبحضور رئيس الوحدة المحلية للقرية  المهندس محمد عبدالفتاح ورافقه سكرتير الوحدة المحلية المحاسب ياسر جودة.
 
وتحدث راعى الكنيسة للتلاميذ خلال الزيارة عن العلاقة المتوطدة والممتدة بين المسلمين والمسيحيين بالقرية، كما حكى بعض المواقف الشخصية له مع اصدقائه من المسلمين، وإنتقلت الزيارة إلى داخل الكنيسة بعد ذلك.
 
فينا أثنى المهندس محمد عبدالفتاح على عمق العلاقة بين عنصرى الأمة، وأن مصر فى حماية الله وعنايته حتى يوم القيامة، وطالب التلاميذ بتكرار الزيارة فى كل مناسبة.
 
وأكد عدلى محمد عبداللطيف مدير مدرسة دنديل الابتدائية 2 ، عن سعادة التلاميذ بالزيارة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد ، مشيرا إلى أن إحدى التلميذات  تقدمت له بفكرة تفديم التهنئة ثم الزيارة للكنيسة وعلى الفور قبلت فكرتها وسعينا لذلك .
 
 
تلاميذ قرية دنديل يقدمون التهنئة للأقباط
تلاميذ قرية دنديل يقدمون التهنئة للأقباط

زيارة التلاميذ للكنيسة
زيارة التلاميذ للكنيسة

وفد تلاميذ المدرسة
وفد تلاميذ المدرسة

 


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