تفاصيل مصرع شابين فى حادث مروع بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شابان بمحافظة الشرقية تربطهما علاقة صداقة قوية مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروع أعلى كوبرى شرويدة نطاق مدينة الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول "كريم محمد الشرقاوى" 19 عاما و" زياد أحمد خضر"19 عاما مقيمان نطاق مركز الزقازيق، جثتان إثر تعرضهما لحادث تصادم، وتم التحفظ على الجثمامين بثلاحة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق الجامعى، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية بقسم ثانى الزقازيق، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى نقل أعلى كوبري شرويدة، مما أسفر عن مصرع الشابين، وتم نقلهما من قبل مرفق الإسعافات إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتم التحفظ على السيارتين من قبل الأجهزة الأمنية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى المراكبات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم بقتل شاب بجرح طعنى بالرقبة، بنطاق قرية السلام التابعة لمركز شرطة بلبيس، وجارى ضبط المتهم، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "حسين ح ع ح" 31 عاما جزار مقيم قرية العدلية نطاق مركز شرطة بلبيس جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، وتبين من التحريات الأولية، قيام "ع ز" مقيم سعدون بلبيس، بارتكاب الواقعة، والتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض بمنطقة البر الشرقى نطاق قرية السلام دائرة مركز بلبيس لخلافات بينهما، ولاذ بالفرار، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.



جانب من الحادث

الحادث