تفاصيل إنشاء طريق "الخارجة- سوهاج" لربط الوادى الجديد بمحافظات وادى النيل

فريق المحافظات

شريان جديد للتنمية فى محافظتى الوادي الجديد وسوهاج على وشك الاكتمال ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة الطرق وربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الجوار، وهو مشروع إنشاء محور الخارجة سوهاج الجاري تنفيذه من نقطة تلاقي الصحراوي الغربي بطول 142 كيلو متر تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالى مليار و500 مليون جنيه، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بطول 117 كم بدءًا من مدينة الكوامل باتجاه مدينة الخارجة .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه جاري طرح المرحلة الثانية بطول 25 كم من مدخل الخارجة وحتى منطقة النقب، مؤكداً أهمية المحور الجديد كشريان تنموي يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمار، وتحقيق أهداف الجذب السكاني من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وربط المحافظة بوادي النيل، مشيراً إلى أن جهاز تعمير الوادي الجديد، بدأ أعمال الرصف للطريق منذ نهاية العام الماضي، حيث يستغرق المشروع نحو 24 شهرا، وهى الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع، كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

وأضاف المحافظ أن ما يجرى تنفيذه من مشروعات تنموية في قطاع الطرق بالمحافظة، هو إنجاز تنموى غير مسبوق حيث أوشكت المحافظة على الانتهاء من أطول شبكة طرق بالمحافظة بأطوال تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر، مقسم لمسافات يبدأ من توشكى فى أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادى الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

وأكد المحافظ أن يأتى ذلك فى إطار اهتمام الحكومة بتنمية محافظة الوادى الجديد، بتوجيهات من الرئيس السيسى، وهو ما جعل المحافظة تحظى بأكبر ميزانية تنموية فى تاريخها، وجرى التصديق على اعتماد أكثر من 7 مليار جنيه لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، وهى أطول شبكة طريق على مستوى الجمهورية، وتضمنت الخطة التنموية أهم قرار اتخذته الحكومة بالنسبة لأهالى المحافظة وهو تعديل مسار النقب، بناء على العرض المدروس من اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم، وموافقة الحكومة عليه، حيث اعتمد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير مبلغ 125 مليون جنيه لتعديل مسار الطريق وتفادى تلك المنحنيات الخطرة كمرحلة أولى .

ومن جانبه أكد اللواء هشام محمد عبد السلام، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديدإن المحافظة تشهد حاليا مشروعات كبيرة تقام لأول مرة بدعم مباشر من الحكومة ،وتشمل العديد من المشروعات ومنها شق طرق عرضية جديدة ، قد تكون الأولى فى مصر لربط الشرق بالغرب مثل طريق الخارجةــ سوهاج بطول 142 كيلومترا ، وأن المرحلة الثانية من المشروع تشمل ازدواج أطوال 25 كيلو من ناحية الخارجة.



طريق الخارجة



انشاء الطريق



الطريق



طريق الخارجة سوهاج



الطريق الجديد