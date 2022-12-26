تعليم الشرقية ينظم رحلات ترفيهية لطلاب مدارس التربية الفكرية والأمل للصم

نظمت مديرية التربية و التعليم بالشرقية رحلات ترفيهية لطلاب مدارس التربية الفكرية والأمل للصم لمحافظات بورسعيد والقاهرة والجيزة، وذلك احتفالاً باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم.

وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قيام إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع توجيه عام الاتحادات الطلابية بمشاركة اتحاد الطلاب بالمديرية بتنظيم رحلات ترفيهية لطلاب مدارس التربية الفكرية والأمل للصم تم خلالها اصطحاب الطلاب لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والترفيهية إيماناً بحقهم في التنزه وممارسة حياتهم بصورة طبيعية مثل أقرانهم بالمجتمع، وكذلك زيادة وعي الأطفال من ذوي الهمم بعظمة آثارهم وتاريخ بلادهم عن طريق تزويدهم بمعلومات قيمة ورسم البسمة على وجوههم .

أضاف وكيل وزارة التربيه والتعليم أن الرحلات تم تنظيمها لطلاب مدارس ( عبد الجواد العمرو للصم بفاقوس - الامل للصم بالحسينية - التربيه الفكرية بديرب نجم - مدرسة الأمل للصم بديرب نجم - التربية الفكرية بالزقازيق - الأمل للصم بالزقازيق) وتم خلالها زيارة المتحف الحربي وجبل الملح والملاحات و ميدان الشهداء وجوله حره بأسواق محافظة بورسعيد وكذلك زياره متحف الحضارات المصرية وحديقة الحيوان بالجيزة وكذلك رحلات نيلية ترفيهية وذلك بهدف دمجهم مع أقرانهم وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة فى المجتمع .

بدوره، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرا بذوي القدرات والهمم لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية في الحياة الكريمة والمشاركة في بناء وتنمية الوطن باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، مشيرا الى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهد ا لتقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم، مقدما الشكر للقيادة السياسية على الدعم الذي توليه لذوي الهمم والقدرات ودمجهم بالمجتمع وتنميته مهاراتهم وامكانياتهم في شتى المجالات.