تعليم الإسماعيلية تعلن جاهزية جميع اللجان لامتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب - السيد فلاح - صبري غانم

أعلن د. محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية ، جاهزية جميع لجان مدارس محافظة الإسماعيلية على مستوى الإدرات التعليمية الثمانية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستقبال طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في تمام الساعة الثامنه صباح غد الإثنين، ووفق الجداول المعلنة بكل مدرسة وعلى الموقع الخاص بالمديرية وبكل إدارة تعليمية.

وتابع "بحيرى": تم تشكيل غرف عمليات خاصة بامتحانات النقل بالمديرية والإدرات التعليمية، بهدف التواصل لمتابعة سير العملية الامتحانية، إلى جانب تذليل أي عقبات خلال الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة وجرى التشديد على إلتزام الجميع بالقواعد المنظمة والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن ، لحسن وإنتظام العمل مشددا بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر .

الجدير بالذكر أن الامتحانات تتضمن صفوف النقل بمدارس التعليم العام( من الرابع حتى الثانى الاعدادى ) صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة، الفصل الواحد ( من الثانى حتى السادس الابتدائى، صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.