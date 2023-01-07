"تعليم الإسماعيلية" يطلق مبادرة "إيد فى إيد" لصيانة المدارس الفنية.. صور

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، مبادرة جديدة لطلاب التعليم الفنى، تحت شعار" إيد فى إيد.. فكر فنى جديد"، وصرح الدكتور محمد بحيرى مدير المديرية، أن المبادرة تهدف فى المقام الأول لترسيخ أهمية التعليم الفنى والتى تولى الدولة اهتماما متزايدا به، لإعداد جيل شاب قادر على مواجهة تحديات سوق العمل والذى يشهد تطورات متلاحقة فى مختلف التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية، بجانب التخصص الفندقى، وهى جميعها تصب فى صالح الاقتصاد القومى للدولة.

وقال "بحيري": "إن أعمال المبادرة تقوم على أساس تبادل التخصصات الفنية بين المدارس، حيث يتم إعداد زيارات لكل تخصص يقوم طلابه بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمدرسة المستضيفة، وبذلك نحقق للطلاب تبادل الخبرات ورفع كفاءة مهاراتهم العملية".



من جانبها أوضحت المهندسة إحسان العيادى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفنى بالإسماعيلية، أن المبادرة حققت التطبيق العملى لمنهجية الجدارات وهى الاستراتيجية الجديدة لتعليم طلاب التعليم الفنى بما يحقق ربط الخريج بسوق العمل، بجانب تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأيدى الماهرة للطلاب.



وأشارت لأن أولى أعمال تنفيذ المبادرة جاءت بزيارة طلاب المدرسة المعمارية العسكرية للبنين لتنفيذ أعمال الصيانة لمدرسة الزخرفية بنات لتنفيذ الصيانة الخاصة بها من السباكة والترميمات والمحارة والكهرباء.