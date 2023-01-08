تصادم عائمتين سياحيتين فى الأقصر دون إصابات بشرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة ل شرطة السياحة والآثار ، من (مسئولى أحد الفنادق العائمة)، على متنه (128 شخصا "يحملون جنسية إحدى الدول") فى رحلة نيلية الأقصر / أسوان، خلال الفترة من 7 – 11/1/2023، باصطدام فندق عائم آخر على متنه ( 103 شخص "يحملون جنسية إحدى الدول")، بالجانب الأيسر للفندق، وذلك أثناء إبحارهما ومحاولة مرور الفندق الثانى بجواره بسبب أسبقية اللحاق بالعبور من (هاويس إسنا).

ولم يسفر ذلك عن حدوث أي تداعيات بين النزلاء أو العاملين بالفندقين، وأسفر فقط عن حدوث بعض التلفيات بالفندق العائم، عبارة عن تهشم الزجاج الخاص بعدد 3 غرف بالجانب الأيسر للفندق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.