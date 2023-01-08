تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة و 45 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 361 شاحنة و 5 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع 407 شاحنة و 40 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة و الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 3100 طن بضائع عامة ومتنوعة و 283 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء اليوم رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانئها.