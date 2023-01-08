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تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 08 يناير 2023 03:52 م
تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768  شاحنة و 45 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 361 شاحنة  و 5 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع   407 شاحنة  و 40 سيارة.
 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة و الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة  وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.
 
 كما تم تداول 3100 طن بضائع عامة ومتنوعة و 283 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء اليوم رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانئها.
 

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