تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و32 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 402 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 378 شاحنة و17 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ومغادرة السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، كما تم تداول 2300 طن بضائع عامة ومتنوعة و182 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانئها.