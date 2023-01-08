تحذيرات من تسونامى.. الزلازل تضرب "جزر فانواتو" والفلبين فى المحيط الهادئ

كتب سمير حسنى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل قبل قليل، بوقوع زلزال في جزر فانواتو الواقعة بالمحيط الهادئ، حيث أطلقت تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي".

وفى الفلبين، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلو متراً جنوب بلدية باغانجا الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 143 كيلو متراً.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.