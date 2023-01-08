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تحذيرات من تسونامى.. الزلازل تضرب "جزر فانواتو" والفلبين فى المحيط الهادئ

الأحد، 08 يناير 2023 03:43 م
تحذيرات من تسونامى.. الزلازل تضرب "جزر فانواتو" والفلبين فى المحيط الهادئ آثار زلزال - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل قبل قليل، بوقوع زلزال في جزر فانواتو الواقعة بالمحيط الهادئ، حيث أطلقت تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي".

وفى الفلبين، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين.
 
 
وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلو متراً جنوب بلدية باغانجا الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 143 كيلو متراً.
 
ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

من ناحية أخرى، أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت أجزاء من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد إلى 52 قتيلا، بينما لا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين.

وذكر المجلس - حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "أن معظم الضحايا سقطوا في منطقة "مينداناو الشمالية" حيث تم تسجيل 26 حالة وفاة بها.

وأضاف المجلس، أن 163 ألف أسرة أو 640 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات العارمة ولا تزال بعض المناطق تشهد انقطاعا في إمدادات الكهرباء والمياه.

وقد أعلنت 22 مدينة وبلدية حالة الكوارث في أعقاب الفيضانات التي اجتاحتها، ذلك في الوقت الذي لا يزال أكثر من 8600 شخص يتواجدون في ملاجئ الطوارئ.

يذكر أن الفلبين تصنف بأنها واحدة من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، حيث حذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة على البلاد كلما ارتفعت درجة حرارة العالم.

 


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