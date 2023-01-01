اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الفلبين إلى 49 شخصا

الأحد، 01 يناير 2023 02:07 م
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الفلبين إلى 49 شخصا فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت الوكالة الوطنية في الفلبين للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البلاد، خلال موسم عيد الميلاد، ارتفعت إلى 49 شخصا.
 
وأوضحت الوكالة - في تقرير، أوردته قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية، اليوم الأحد، أن غالبية الوفيات تم تسجيلها في "شمال مينداناو"، مضيفة أن 16 شخصا آخرين أصيبوا وفُقد 22 شخصا بسبب الفيضانات.
 
وقدرت الوكالة الفلبينية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بقيمة 1.13 مليار بيسو فلبيني، في حين بلغت قيمة الأضرار في القطاع الزراعي بأكثر من 243 مليون بيسو فلبيني.
 
وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 553 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات، لافتة إلى أن نحو 41 ألف شخص من المتضررين يمكثون خارج مراكز الإيواء، فضلا عن تضرر 9 طرق و3 "كباري" أغلبها في منطقة "ميماروبا".
 
يذكر أن الفلبين تُصنف بأنها واحدة من بين أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، حيث حذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة على البلاد كلما ارتفعت درجة حرارة العالم.
 
في سياق آخر.. ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن السلطات في البلاد أعلنت، اليوم، تسجيل 85 إصابة جراء انفجارات الألعاب النارية خلال احتفالات العام الجديد، ما يرفع الحصيلة المسجلة منذ 21 ديسمبر إلى 137 إصابة.
 
وأضافت الشبكة أن معظم المصابين الجدد من الرجال وتتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما، مشيرة إلى أن الإصابات تتألف من الحروق وإصابات بالعيون والأطراف.
 
وأفادت إحصاءات وزارة الصحة بأن الإصابات المسجلة خلال احتفالات العام الجديد تقل عن تلك المسجلة خلال احتفالات العام الماضي. 

فيضانات الفلبين

الفلبين

فيضانات

اخبار الفلبين

امطار الفلبين



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الفلبين إلى 46 شخصا

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:02 م

ارتفاع عدد الإصابات جراء انفجارات الألعاب النارية فى الفلبين لـ41 شخصا

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 01:12 م

ارتفاع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة فى الفلبين لـ 44 شخصا

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:19 ص

باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. وفاة بيليه أسطورة الكرة البرازيلية.. 19 قتيلاً فى حريق ضخم بفندق بكمبوديا.. وبايدن: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين.. و39 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:06 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة