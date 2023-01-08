بولندا تدرس إرسال مركبات "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا

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تدرس بولندا، التي نقلت بالفعل كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسة من طراز "ليوبارد" الألمانية الصنع؛ بعد تلقي بدائل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت، عن السلطات البولندية المختصة: إن وارسو زودت أوكرانيا بأكثر من 240 دبابة حديثة من الطراز السوفيتي في بداية الحرب.

وقال دبلوماسي بولندي كبير إن بولندا تدرس الآن طلبًا من أوكرانيا للتبرع بدباباتها القتالية الرئيسية من طراز ليوبارد الألمانية الصنع.

وتم تأكيد هذه المعلومات من قبل مسؤول أوروبي آخر من جمهورية التشيك، يشارك في عملية تسليم معدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول: "إنهم يفكرون حقًا في تقديم أي شيء فقط لمساعدة أوكرانيا".

وتمتلك بولندا أكثر من 240 دبابة من طراز ليوبارد وهو ما يكفي لواءين من الدبابات.

ووفقًا لمدير المعهد البولندي للشؤون الدولية، سلاومير ديبسكي، فإن السرعة التي يمكن أن توفر بها الدولة الدبابات لأوكرانيا ستعتمد على مدى سرعة تلقي بولندا بدائل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه لإتمام عملية التزويد فإن الأمر يتطلب موافقة برلين على هذه الخطوة.