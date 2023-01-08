انهيار النظام الصحى ببريطانيا.. نقل سيدة عجوز للمستشفى فى غطاء "سلة مهملات"

كتب إيهاب محمد

يواجه البريطانيون رعاية طبية سيئة، فى ظل الانهيار الصحى بالمملكة البريطانية، حيث نُقلت جدة كبيرة إلى المستشفى فى بريطانيا على غطاء صندوق مهملات، بعد أن قيل لها إنه لا توجد سيارات إسعاف متاحة، حيث قالت عائلتها إن تأخيرات الطاقم الطبي وصلت إلى أسوأ مستوى لها على الإطلاق، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وكانت كسرت باميلا رولف، 79 عامًا، وركها بعد سقوطها في حديقة أثناء تمشية كلبها في جونستاون، شمال ويلز، الأسبوع الماضي، لكن عندما اتصلت عائلتها بالإسعاف، قيل لهم إنها لن تستطيع الحصول على سيارة إسعاف.



الجدة البريطانية وصندوق القمامة

جيران السيدة البريطانية يستعينون بغطاء صندوق المهملات لنقلها إلى المستشفى

وفى هذه الأثناء، استعان الجيران بغطاء صندوق المهملات، الذي تم وضعه تحت الجدة الكبرى لطفلين حتى يمكن نقلها إلى شاحنة صغيرة ونقلها إلى المستشفى، وحصلت السيدة رولف، على سرير داخل المستشفي بعد ثماني ساعات من سقوطها وخضعت لعملية جراحية فى اليوم التالى، وهى تتعافى الآن في المستشفى.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات NHS اليوم أن ما يقرب من نصف سيارات الإسعاف واجهت تأخيرات لمدة نصف ساعة على الأقل خارج المستشفيات الأسبوع الماضي، مع استمرار الضغط على رعاية الطوارئ.



الجدة تحمل حفيدتها

تفاصيل إصابة السيدة البريطانية

سقطت السيدة رولف، فى حوالي الساعة 11 صباحًا، يوم 29 ديسمبر، وضع المارة عليها لحافًا بينما كانت تنتظر في الطقس الرطب والرياح، واتصلت ابنتها دون هاميلتون، 58 عامًا، بالإسعاف، لكن قيل لها إنها غير مؤهلة للحصول على واحدة "بسبب الأزمة الحالية".

قالت السيدة هاميلتون - وهي تعمل لحسابها الخاص - إنه "فى حين أن أحد القواعد الأولى هو عدم نقل شخص ما، قال أحد المارة إن شخصًا ما توفي مؤخرًا أثناء انتظار سيارة إسعاف".

وفي محاولة لنقلها إلى المستشفى بأنفسهم، فكروا في استخدام لوح لنقل السيدة رولف، لكن أحد الجيران قام بدلاً من ذلك بنزع الغطاء من حاوية المهملات للمساعدة فى نقلها لتلقى الاسعافات الطبية اللازمة.