كتب محمد جمال

انتهت رسميا الهدنة التى أعلنتها روسيا خلال حربها على أوكرانيا بسبب أعياد الميلاد، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، قال ليونيد سيفاستيانوف رئيس "الاتحاد العالمى لأنصار الإيمان القديم"، إن البابا فرانسيس يأمل في تمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذى تم إعلانه بمناسبة عيد الميلاد.

وأضاف سيفاستيانوف، الذي يعرف البابا شخصيا: "هنأ البابا فرانسيس كل الروس بحلول عيد ميلاد المسيح، وقال إنه يأمل ويتضرع لكي يتم تمديد الهدنة التي أعلنتها روسيا بمناسبة العيد.

في وقت سابق، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

وقبل ذلك، اقترح راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل إعلان هدنة في عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى 24:00 يوم 7 يناير.

يذكرأن، أكد الجيش الروسى، السبت، التزامه بوقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد، حسب التقويم الشرقى، رغم نيران المدفعية الأوكرانية.