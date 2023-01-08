وذكرت وزارة الدفاع الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "أنه رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن".


وأضافت أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الـ24 الماضية عدداً من الهجمات التي شنّها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وقتلت العشرات من جنودها.


وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا نفّذت ضربة صاروخية، وأطلقت 20 طلقة من راجمات صواريخ خلال الساعات الـ24 الماضية.