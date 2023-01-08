انتهت رسميا الهدنة التى أعلنتها روسيا خلال حربها على أوكرانيا بسبب أعياد الميلاد، بحسب سكاى نيوز.
يذكرأن، أكد الجيش الروسى، السبت، التزامه بوقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد، حسب التقويم الشرقى، رغم نيران المدفعية الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "أنه رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن".
وأضافت أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الـ24 الماضية عدداً من الهجمات التي شنّها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وقتلت العشرات من جنودها.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا نفّذت ضربة صاروخية، وأطلقت 20 طلقة من راجمات صواريخ خلال الساعات الـ24 الماضية.
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