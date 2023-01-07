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روسيا: العثور على قذيفة مدفع مستديرة تعود لحرب 1812 مع جيش نابوليون

السبت، 07 يناير 2023 09:45 م
روسيا: العثور على قذيفة مدفع مستديرة تعود لحرب 1812 مع جيش نابوليون قذيفة مدفع مستديرة تعود للحرب الوطنية عام 1812
كتب محمد جمال

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أعلن أليكسي يميليانوف رئيس إدارة التراث الثقافى فى موسكو، أن علماء الآثار عثروا فى موسكو الجديدة على قذيفة مدفع مستديرة تعود لحرب عام 1812، بحسب "روسيا اليوم".
 
ويقول،"عثر العلماء في موقع معارك تاروتينو على قذيفة مدفع مستديرة تعود لأيام الحرب الوطنية عام 1812 ولا تشكل أي خطورة".
 
ويذكر أن علماء الآثار أجروا عام 2022 دراسة لـ 959 موقعا أثريا في موسكو، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 10 آلاف متر مربع، من بينها عمليات حفر في شوارع مدينة موسكو: إيليينكا وسريتينكا وبلشايا بوليانكا وكوسموديميانسكايا وسافينسكايا وبروسبكت ميرا وتفيرسكايا وبولفار تفيرسكوي.
 
ويضيف: "نتوقع أن يزداد عدد المواقع الأثرية التي ستخضع للدراسة عام 2023 مقارنة بالسنة الحالية".
 
ويشير قائلا: لقد عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر في سنة 2022 على حوالي 12 ألف قطعة أثرية، من بينها مواقد تعود للفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، وعلب كافيار أسود تعود للقرن التاسع عشر، وقنينة نبيذ تعود لعام 1817 وكذلك لعب خزفية لتزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها.

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