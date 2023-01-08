اليوم السابع
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انتشال كلب حيا من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار

الأحد، 08 يناير 2023 02:32 م
انتشال كلب حيا من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار عمليات الإنقاذ
أسيوط -هيثم البدرى

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استخرجت منذ قليل قوات الإنقاذ، كلبا على قيد الحياة من تحت أنقاض المنزل المنهار بأسيوط، أثناء البحث عن ناجين أسفل عقار أسيوط المنهار. 
وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب، ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض.
 
وانتقل إلى موقع الحادث، كل من اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية  واكثر من 12 سيارة اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض وانتشال السكان المفقودين وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج فتاة من تحت الانقاض على قيد الحياة وسيدة مسنة  و 3 جثث  وتستمر اعمال رفع الانقاض لانتشال باقي المفقودين الخمسة.
 
 

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