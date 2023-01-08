انتشال جثتين من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمدينة أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

تمكنت قوات الإنقاذ السريع والحماية المدنية من انتشال جثتين من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، وتواصل القوات البحث عن باقي السكان.

وكانت قوات الإنقاذ السريع والبري في تحديد مكان إحدى السيدات أسفل أنقاض المنزل المنهار بأسيوط بعد اتصالها تليفونيا بأحد أقاربها المتواجدين خارج المنزل وتحديد مكانها أسفل الأنقاض وتواصل قوات الإنقاذ السريع رفع الأنقاض للوصول إليها واستخراجها.

وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع والإسعاف والمرور.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلته امتداد الجمعية الشرعية مأهول بالسكان

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيًا بمحيط المنطقة وقامت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال فتاة على قيد الحياة من أسفل الأنقاض وتواصل القوات رفع الأنقاض والبحث عن آخرين من سكان العقار.

واستعانت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري بمعدات الإنقاذ السريع بمركزي أسيوط والفتح للمساعدة في رفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن ناجين بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط.