انتشال جثة سيدة تحتضن المصحف على سجادة الصلاة أسفل عقار أسيوط المنهار.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت قوات الإنقاذ السريع والحماية المدنية من انتشال جثة سيدة تدعى، نوال محمد زين الدين، من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة قلته بحى غرب مدينة أسيوط، وهى ممسكة بالمصحف الشريف على سجادة الصلاة، وتواصل القوات البحث عن باقى السكان.

وكانت قوات الإنقاذ السريع والبرى نجحت فى تحديد مكان إحدى السيدات أسفل أنقاض المنزل المنهار بأسيوط بعد اتصالها تليفونيا بأحد أقاربها المتواجدين خارج المنزل وتحديد مكانها أسفل الأنقاض وتواصل قوات الإنقاذ السريع رفع الأنقاض للوصول إليها واستخراجها.

تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومدير أمن أسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع والإسعاف والمرور.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلته امتداد الجمعية الشرعية مأهول بالسكان.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيًا بمحيط المنطقة وقامت رئاسة حى غرب مدينة أسيوط بفصل التيار الكهربائى والغاز عن المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال فتاة على قيد الحياة من أسفل الأنقاض وتواصل القوات رفع الأنقاض والبحث عن آخرين من سكان العقار.

واستعانت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى بمعدات الإنقاذ السريع بمركزى أسيوط والفتح للمساعدة فى رفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن ناجين بمنطقة قلته بحى غرب أسيوط.



الاسعاف



البحث-عن-الضحايا



العقار-المنهار



العقار-المنهار-فى-اسيوط



المصحف-والسجادة