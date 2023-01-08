الوكيل الثقافى لأزهر الإسكندرية يتفقد امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، اليوم، بعض المعاهد للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الثانوى.

وأكد على سير الامتحانات بشكل طبيعى فى كافة اللجان دون تلقى أى مشاكل فى صفوف الامتحانات على مستوى معاهد المحافظة .

وشملت الجولة معهد أبو العيون ومعهد فتيات سيدى بشر ومعهد أبو قير ومعهد بنين سموحة ومعهد إسكندرية واطمأن على سير أعمال الامتحانات بكل سهولة ويسر، وكان برفقته فاتن عطية مدير رياض الأطفال ومرفت حسين موجه عام المواد الفلسفية وعائشة غنيمى موجه عام العلوم الشرعية ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد أمطارًا غزيرة منذ صباح اليوم وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ فى كافة شوارع الإسكندرية لمنع تعطل الحركة المرورية بسبب الأمطار.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%).

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125