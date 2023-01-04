منطقة الإسكندرية الأزهرية: الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولا شكاوى

الإسكندرية أسماء على بدر

علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية فى لجان معهدي بنين محمد رجب السريع وفتيات السيوف الإعدادي الثانوي وإدارة شرق الإسكندرية التعليمية الأزهرية. تفقد

وأكد العريان، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولا شكاوى من صعوبة الامتحانات، حيث لم ترد إلى المنطقة الأزهرية بالإسكندرية حتى الآن أى شكاوى فى كافة لجان المحافظة .

وكانت قد انطلقت امتحانات المرحلة الثانوية فى بداية شهر يناير فى كافة المعاهد الازهرية وتستمر حتى منتصف يناير الجارى .

فى سياق اخر اختتمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية ،فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بمدينة برج العرب تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرءوف الرحيم" تحت اشراف وزارة الأوقاف .