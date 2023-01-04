منطقة الإسكندرية الأزهرية: الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولا شكاوى

تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية فى لجان معهدي بنين محمد رجب السريع وفتيات السيوف الإعدادي الثانوي وإدارة شرق الإسكندرية التعليمية الأزهرية.
وأكد العريان، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولا شكاوى من صعوبة الامتحانات، حيث لم ترد إلى المنطقة الأزهرية بالإسكندرية حتى الآن أى شكاوى فى كافة لجان المحافظة .
وكانت قد انطلقت امتحانات المرحلة الثانوية فى بداية شهر يناير فى كافة المعاهد الازهرية وتستمر حتى منتصف يناير الجارى .
فى سياق اخر اختتمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية ،فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بمدينة برج العرب تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرءوف الرحيم" تحت اشراف وزارة الأوقاف .
حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ السيد فايد (قارئاً)
والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير .
كرّم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاءالشيخ السعيد خيري إمام وخطيب مسجد سيدي القباري والواعظات الفائزات فى مسابقة القرآن الكريم التى اطلقتها وزارة الأوقاف فى إطار دورها الثقافى والدعوى .
وشمل التكريم الواعظة المهندسة بهيرة خير الله، الواعظة الدكتورة منال على، الواعظة المهندسة سهام يونس لفوزهم في مسابقة لغة القرآن .
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