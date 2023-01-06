القومى للمرأة يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما يتقدم المجلس بخالص التهنئة للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي زارت قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برفقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المقر الباباوي بالقاهرة لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أصدق تهانيها القلبية وأطيب تمنياتها لقداسة البابا تواضروس، ولجميع الإخوة المسيحيين بالصحة والخير والبركات.

وتوافد الوزراء والمسئولون على كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لقداس عيد الميلاد المجيد، وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية والشعبية، والذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

والتقط الحاضرون الصور السيلفى مع قداسة البابا تواضروس أثناء ترؤسه قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورفع الحاضرون بقداس عيد الميلاد المجيد أعلام مصر، والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية والشعبية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.