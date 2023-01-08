الفاتيكان تعلن إتاحة زيارة الجمهور لقبر البابا بنديكت الـ16 ابتداء من اليوم

كتب إيهاب محمد

أفاد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، أنه يمكن للجمهور الآن زيارة قبر البابا بنديكتوس السادس عشر فى مقره تحت كنيسة القديس بطرس، حيث دفن البابا في الخامس من يناير الجارى، بعد جنازة في ساحة القديس بطرس، يقع قبر بنديكت في مكان مخصص له تحت الطابق الرئيسي لكنيسة القديس بطرس.



تقرير نيويورك بوست

أعلن الفاتيكان، يوم السبت، أن الجمهور يمكنه زيارة القبر ابتداء من صباح اليوم الأحد، وعاش بنديكت منذ عام 2013 كبابا فخريًا، بعد تقاعده من البابوية، وهو أول بابا يقوم بذلك منذ 600 عام، توفي في 31 ديسمبر عن عمر يناهز 95 في دير الفاتيكان حيث أمضى سنواته الأخيرة.



صورة واضحة لقبر البابا بنديكتوس السادس عشر

البابا فرانسيس يترأس جنازة البابا بنديكت السادس

ترأس البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، جنازة سلفه البابا " جوزيف راتزينغر" بنديكت السادس عشر، الذى توفى عن عمر يناهز 95 عاما، وكان أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عاما.

وأشار موقع الفاتيكان نيوز، إلى أن البابا فرنسيس ترأس الجنازة التي يحضرها ملوك ورؤساء بصفتهم الشخصية لأنها لا تعتبر جنازة رسمية، حيث أن البابا السابق ، لم يعد رئيسة دولة الفاتيكان بعد استقالته في عام 2013، ولكن على الرغم من ذلك فقد حضر سلطات سياسية ودينية مختلفة من طوائف آخرى أيضا بصفتها الشخصية مثل ملكة إسبانيا السابقة صوفيا.



قبر البابا بنديكت

لم تكن المرة الأولى التى يحضر فيها بابا الفاتيكان جنازة سلفه

وأوضح أنها لم تكن المرة الأولى التي يحضر فيها بابا فاتيكان جنازة سلفه ، حيث أنه في 18 فبراير 1802 ودع البابا بيوس السابع سلفه بيوس السادس ، الذى توفى في فرنسا عام 1799 حينما كان في المنفى.