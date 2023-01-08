العثور على جثمان شاب توفى داخل مسكنة منذ 3 أيام فى الدقهلية‎‎

الدقهلية- محمد الحبشى

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب داخل منزله بمدينة المنصورة، وتبين أنه متوفى منذ 3 أيام، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من أهالي منطقة عزبة عقل، بالعثور على جثمان شاب داخل منزله بشارع الشبراوي.

وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى وائل محمد عجوة، 37 سنة، وكشفت المعاينة والتحريات وفاتة منذ 3 أيام داخل شقته.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب الوفاة.