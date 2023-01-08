مصرع سائق نقل بعد انقلاب السيارة على الطريق الدولى بالدقهلية

لقي سائق سيارة نقل بناحية مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية مصرعه بعد انقلاب السيارة عند الدوران على طريق جمصة الدولي.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي بناحية جمصة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالطماطم، تحمل ارقام ي م ج 3825، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وأسفر الحادث عن وفاة مصطفي حسنى فرغل قائد السيارة، مقيم مركز القوصية محافظة أسيوط.

تم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفي العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.