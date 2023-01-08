وتطرق الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم /الأحد/ - إلى سير العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على فلول مليشيات الخوارج، والانتصارات التي تحققت في تلك العمليات.

وأكد قائد قوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس)، بيتر أومولا، والذى شارك فى اللقاء، دعمه الكامل للشعب والحكومة الصومالية، لاسيما في تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المحررة.