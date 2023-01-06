الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل خدماتها فى الأنشطة بمختلف مواقعها

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الخدمات التى تقدمها للشباب بمختلف مواقعها الرياضية، وتحقيق مراكز متقدمة فى مشاركات شباب المحافظة بالمسابقات الرياضية .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن الأنشطة الرياضية بمختلف المواقع الرياضية بالمحافظة تتواصل، لافتا إلى أن أهم ما حققته خلال الأيام القليلة الماضية تحقيق بطلين من ذوى القدرات والهمم نتائج متميزة فى مباريات اللقاء المجمع للمشروع القومى للأفراد ذوى الإعاقة، الذى أقيم بمشاركة فرق محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط والسويس بالصالة المغطاة بمدينة بورسعيد، وشارك فيه 32 مشاركا، و20 لاعبا، و8 لاعبات، والمدربين ومشرفي المديرية .

وأوضح أنه جاء بالمركز الثانى اللاعب هانى دسوقى فى ألعاب قوى جرى بنين 100 متر أرجل سليمة، وفازت اللاعبة نسرين كامل مركز ثالث فى ألعاب القوى جرى بنات 100 متر أرجل سليمة، كما حصل اللاعب حسام محمد على مركز ثانى ألعاب قوى جرى كرسى بنين 100 متر، وفازت اللاعبة عبير أحمد بالمركز الثالث جرى كرسى 100 متر، وفاز فريق كرة الطائرة جلوس بنات بالمركز الثالث، وحصل فريق كرة القدم للأرجل المبتورة بالمركز ثانى وأحرز سيد عبد الصالحين جميع أهداف الفريق .

وأشار إلى أنه نظمت مديرية الشباب والرياضة، ممثلة فى إدارة تنمية النشء، الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات فريق الكشافة، بمراكز شباب سالم الهرش، وتضمنت الدورة تدريب فريق الكشافة من المحاضرات المتنوعة بين العملى والنظرى عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، والتعريف بها، مبادئ الحركة الكشفية، المهارات الكشفية، أنواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهى الخلوى، إدارات الأزمات والكوارث والصفقات السبعية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من عمل جدارية بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العريش ضمن انشطة مشروع الفنون التراثية للطلائع والتى تعبر عن إنجازات الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية، وشارك فيها 200 طليع وطليعة من طلائع مركز شباب السلام و مركز شباب مدينة العريش فى ورش العمل الفنية للفنون فى مجالات (الخيامية ، الجلود ، النحت ، الحرق على الخشب، الخزف).

وقال مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن مديرية الشباب والرياضة ممثلة فى إدارة تمكين الشباب اختتمت بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدورات التدريبية الحرفية تحت شعار "علمنى حرفة" بمركز شباب الحسنة .



انشطة منوعة بمراكز الشباب



تنفيذ تدريب حرفى