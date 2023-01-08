الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ بالمرصاد لمستغلي إجازة عيد الميلاد.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اليوم الأحد، ميدانياً، ومن خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والغرف الفرعية، والتواصل المستمر برؤساء المدن والوحدات المحلية من خلال أجهزة اللاسلكي، من مواقع رصد الازالات وازالتها، وأعضاء المتابعة، والجهات المعنية، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة، والتعامل الفوري لأي تعدي في المهد، إضافة لما ترصده مركز الجيومكانية بالمحافظة من مخالفات من خلال الرصد والتصوير، والمتغيرات المكانية، والإبلاغ الفوري من خلال غرفة العمليات، للحالات التعدى.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وازالة جميع مخالفات البناء في مهدها.

وقاد سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوه، الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتمكنت الحملات من إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 600 متر، وتم مصادرة 4 معدات للبناء المخالف.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تنفيذ إزالة فورية في المهد عباره عن فك شدة خشبية في الدور الأول علوي على مساحة 100 متر داخل الكتلة السكنية بقرية 9 الحفير.

وتابع ياسر سعد خداش ، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مباني بالطوب الأبيض بعزبة السعادة التابعة لقرية بني بكار على مساحة 100متر، كما تابع إزالة حالة تعدي مباني بالطوب الأبيض على مساحة 100 متر بعزبة السعدة، ذلك لمخالفة قانون البناء 119 لسنة 2008.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة حالتي تعدى عبارة عن عشه بالبوص وغرفة مواشي بناحية زبيدة القبلية على مساحة 40 م تقريبا ، وازالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بنطاق جمعية ميت يزيد بأبو العزايم على مساحة ٣٦ متر، وتمت الإزالة بوجود حماية الأراضي والجمعية الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية.