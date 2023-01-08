محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الطوارئ إلى القصوى نظرا لتوقع سقوط أمطار

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن رفع درجة الطوارئ والاستعداد للدرجة القصوى، للتعامل الفوري مع أي حالات سقوط أمطار متوسطة قد تصل لغزيرة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من آثار الأمطار، والتعامل الفوري مع الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

ووجه محافظ كفر الشيخ ، رؤساء المدن وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديرية المعنية، بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والاستعداد الكامل لانتشار المعدات الخاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالشوارع والاحياء، المتأثرة بهطول الامطار.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاحتمالية سقوط أمطار وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري ، اليوم الأحد، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار، وصيانة جميع الشبكات والمحطات إلى جانب هناك خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن والقرى المحلية، بتحديد أماكن تجمع المياه والدفع بسيارات من أجل كسح وشفط مياه الأمطار أولا بأول.

جاء ذلك بناء على ما توقعات هيئة الأرصاد المصرية من سقوط أمطار متوسطة قد تصل لغزيرة أو رعدية، على السواحل الشمالية والغربية من البلاد والشرقية، وشمال الوجه البحري، وشمال سيناء.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية ، عن وجود أجواء غائمة كليا على معظم أنحاء البلاد حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا على كل من "الإسكندرية ومطروح وسيدي براني والسلوم وما بينهما من مدن" ،تتقدم تدريجيا مع الوقت لتصل إلي الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار ثم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون متفاوتة الشدة وعلى مناطق متفرقة.

كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد بسبب غطاء سحابي يصاحب التيار النفاث اخر اليوم وتمتد فرص الأمطار ما بين الأقصر وأسوان حتى المدن المطلة على جنوب البحر الأحمر.