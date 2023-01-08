استمرار البحث عن ناجين بعد اتصال سيدة تليفونيا من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

اسيوط -هيثم البدرى

تواصل قوات الإنقاذ والحماية المدنية محاولات إنقاذ ناجين من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار، بعد اتصال سيدة تليفونيا بأحد أقاربها، تؤكد أنها على قيد الحياة بالرغم من مرور 12 ساعة حتى الآن.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم إنقاذ فتاة على قيد الحياة وسيدة مسنة من تحت الأنقاض، واستخراج 3 جثث من سكان المنزل المنهار، معلنا متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

كما تواجد المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس غرب ونوابه بموقع الحادث لمتابعة رفع الانقاذ وانقاذ سكان العقار وانتشالهم من اسفل الانقاض وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والدفع بسيارات ولوادر الانقاذ السريع بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – انه تم الدفع بعدد 12 سيارة اسعاف و4 سيارات حماية مدنية وإنقاذ برى بالإضافة إلى لوادر وسيارات الحملة الميكانيكية بحى غرب ووحدة الإنقاذ السريع لسرعة رفع الانقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من اسفل الانقاذ كما تم الدفع بفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعى وتم فرض طوق أمنى حول المنزل والمنازل المجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج فتاة من تحت الانقاض على قيد الحياة كما تم استخراج 3 جثث من سكان المنزل وتم نقل الفتاة المصابة والجثث إلى مستشفى اسيوط العام وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض وجارى انقاذهم وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لنائبه وللسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الاجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعى وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور اسيوط كردون امنى حول المكان بوجود ضباط مباحث قسم اول ومديرية الامن.

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازكل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعى بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة فى مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.