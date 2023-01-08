ارتفاع درجات الحرارة يهدد الغطاء الثلجى لبحيرة جليدية فى النمسا

كتب إيهاب محمد

تهدد درجات الحرارة المرتفعة أكثر من المعتاد الغطاء الجليدى لبحيرة ويسنسى، وهى واحدة من الأسطح الجليدية الطبيعية القليلة في النمسا التي نالت كفايتها من الثلوج هذا العام حتى تكون غطاء جليديا كافيا للتزحلق والتزلج، وفقا لموقع "يورو نيوز".



التقرير من المصدر

يتحقق المسؤولون عن هذا السطح الجليدى من سمك الجليد وجودته كل صباح، فعوامل الطبيعة كالرياح أو الأمطار أو الثلوج يمكن أن تلحق أضرارا سريعة بطبقة الجليد الرقيقة نسبيا، وقد بلغ سمك الغطاء الجليدى هذا 50 سم في أعوام سابقة كانت أكثر برودة في مثل هذا الوقت من السنة.

فيما يخشى المسؤولين على وجه الخصوص من تأثر سمك الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لأنه اعتبارًا من 21 يناير، يزور الآلاف من الهولنديين كارينثيا للانضمام للدورة التدريبية البديلة المكونة من إحدى عشرة مدينة ومن المتوقع أن يحضر الحدث حوالي 6000 رياضي.



الجليد يملئ المكان



التأكد من سمك الجليد

ألعاب ترفيهية على الجبال الثلجية بقيرغيزستان

في سياق آخر، يشار إلى أن قيرغيزستان شهدت تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة التى وصلت حد التجمد، فيما تزينت القمم الجبلية بالجليد، مما دعا المواطنين إلى ممارسة الرياضات الشتوية التقليدية بالمغامرات الرياضية فى التزلج من أعلى قمم الجبال، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا

تعتبر قرغيزستان دولة صغيرة في آسيا الوسطى وعاصمتها بيشكيك ، تقع بجوار كازاخستان و أوزبكستان وطاجيكستان والصين ، ولكنها تحتفظ بأكبر بحيرة في جبال الألب في العالم ، ويوجد بها الآلاف من البدو الرحل ، كما تشتهر بوجود النمر الثلجي المهدد بالانقراض ، ويطلق عليها اسم “جبال الألب في آسيا الوسطى”، وتتميز بجو مثالي لقضاء إجازة مليئة بالمغامرات حيث يوجد مشاهد روعة من السياحة في قرغيزستان .

الاستمتاع بالألعاب الشتوية على الجبال

وتشتهر قرغيزستان بالقمم الثلجية والمروج المرتفعة في جبال الألب ، والمراعي الواسعة المليئة بعطور النباتات والزهور والأنهار الجبلية الصافية والبحيرات الهادئة المنتشرة بين القمم العالية.

فقرغيزستان تقدم لك هذه البقعة الطبيعية البرية ، فضلا عن التاريخ القديم لطريق الحرير ، فأي جولة في قرغيزستان ستكون تجربة فريدة من نوعها ، لا شك أنها ستخلق ذكريات لك مدى الحياة.