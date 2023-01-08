دراسة: الحرارة الشديدة والجفاف يؤثران على 90% من سكان العالم

فاطمة شوقى

يعتبر الجفاف وارتفاع درجات الحرارة من أهم العوامل التى أثرت بشكل سلبى على العالم خلال الفترات السابقة، ووفقا لصحيفة اكسبانثيون المكسكية فإن أحداث الجفاف الشديد ستزيد 10 أضعاف في السيناريو الذي يحتوي على أعلى انبعاثات للغازات الملوثة بحلول نهاية هذا القرن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلة Nature Sustainability ، المتخصصة فى تغير المناخ، نشرت دراسة أكدت فيها أن توافر المياه فى جميع أنحاء العالم سيكون لها مخاطر أكبر لأكثر من 90% من السكان.

وأشارت الدراسة إلى أن أحداث الجفاف الشديدة ستزيد 10 أضعاف في السيناريو مع انبعاثات غازات ملوثة أعلى بحلول نهاية هذا القرن، وهو ما سيؤثر على توافر المياه على مستوى العالم.

وأضافت أنه لن يكون لهذا التأثير تأثير سلبي فقط على الغطاء النباتي أو أحواض الكربون الأرضية ولكن جنبًا إلى جنب مع درجات الحرارة المرتفعة ، سيؤثر على أكثر من 90 % من سكان العالم، مع تأثيرات أكثر خطورة فى المناطق الأكثر شعفا مثل المناطق الريفية.

خلص مؤلفو الدراسة إلى أن التأثيرات المشتركة للحرارة الشديدة والجفاف سيكون لها تأثير أكبر بكثير من النظر إلى هاتين الظاهرتين بشكل منفصل. وأضافوا أن هناك عاملًا مهمًا آخر وهو أن الجفاف المركب وأحداث موجات الحرارة (CDHW) ستؤثر أيضًا على أداء النظم الاجتماعية وأنظمة النظام الإيكولوجي ، مما سيؤدي في النهاية إلى التأثير على الناتج المحلي الإجمالي.

لاحظ الباحثون في الدراسة: "من خلال الجمع بين ملاحظات الأقمار الصناعية والقياسات الميدانية وإعادة التحليل ، نظهر أن تخزين المياه على الأرض ودرجة الحرارة مرتبطان سلبًا ، وربما مدفوعان بظروف جوية مماثلة (على سبيل المثال ، عجز بخار الماء والطلب على الطاقة)".

وأوضح جيابو ين ، أحد مؤلفي الدراسة الجديدة والباحث في جامعة ووهان ، في بيان أنهم استخدموا محاكاة "النموذج الكبير" ومجموعة بيانات جديدة لميزانية الكربون تم إنشاؤها بواسطة التعلم الآلي ، لتحديد "استجابة إنتاجية النظام البيئي إلى عوامل الإجهاد الحراري والمائي العالمية ".