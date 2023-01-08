إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب تسرب غاز داخل منزل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق، إثر تسرب غاز داخل منزل بشارع ابن خصيب في وسط مدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة 7 أشخاص بالاختناق وضيق التنفس إثر تسرب غاز بمنزل كائن بشارع ابن خصيب في حي وسط مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص، تبين أن المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلي المستشفي الجامعي وهم: عاصم- خ 45 عاما صيدلي، وأحد أبنائه 13 عاما، وعائشة 10 سنوات، وفارس 16 عاما، وإلياس عمره عامين، وأمل-ع 40 عاما، ومحمد-ا 15 عاما.

تم وضع المصابين تحت الملاحظة حيث تنوعت الإصابات بين اضطراب في الوعي وضيق تنفس وإغماء وهبوط عام بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.