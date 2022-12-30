تسرب غاز يُنهى حياة شخص داخل مسكنه فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

لقى شخص مصرعه نتيجة إصابته باختناق عقب تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون، داخل مسكنه في العجوزة بمحافظة الجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية.

كشفت تحريات رجال المباحث أن تسرب الغاز أدى إلى مصرع الضحية أثناء الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.