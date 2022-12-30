اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تسرب غاز يُنهى حياة شخص داخل مسكنه فى العجوزة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:29 م
تسرب غاز يُنهى حياة شخص داخل مسكنه فى العجوزة سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 لقى شخص مصرعه نتيجة إصابته باختناق عقب تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون، داخل مسكنه في العجوزة بمحافظة الجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية. 
 
كشفت تحريات رجال المباحث أن تسرب الغاز أدى إلى مصرع الضحية أثناء الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
 

مصرع شخص

تسرب غاز

العجوزة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة