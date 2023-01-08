إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين، إثر وقوع حادث تصادم ، بين دراجة بخارية وسيارة ، بالطريق الدائري، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان الطريق الدائري بمدينة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، وقع بين سيارة وراجة بخارية ،أمام مدخل عزبة الغريب بقرية الإعلام، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نثل المصابين الي قسم الإستقبال والطوارئ، بمستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت منطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، شهدت وقوع حادث تصادم، بين دراجة بخارية، وسيارة تاكسي، أمام بنزينة الغاز، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة مواطنين ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان أصيب 15 مواطن في حادث، انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي ، شهد وقوع حادث ، إنقلاب سيارة ميكروباص ، عند مطلع الكيلو 55 ، بإتجاه أسيوط ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة ، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث ، وتبين إصابة 15 مواطن ، وتم نقل جميع المصابين ، الي قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة اليت تولت التحقيق .



وكان لقى مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بحالات إختناق، بسبب إشعالهم للنيران، داخل داخل منزلهم، بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهموقاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وقام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.



